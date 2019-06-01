Цифровизация в медицине должна нести пользу пациентам, считает губернатор

| Фото: https://medgorod.info | Фото: https://medgorod.info

Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области. Работу по его созданию обсудили на заседании регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора.

Как рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, к реализации проекта по созданию радиологической информационной системы приступили в 2019 году. Единый архив позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество и эффективность использования оборудования лучевой диагностики. По данным на май 2019 года к проекту подключены 76% цифрового оборудования в 23 медицинских организациях региона, среди которых – перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, Медицинский город, консультативно-диагностический центр "Эндос", шесть поликлиник, 11 областных больниц и две клинических. К декабрю 2019 года в систему включат все цифровое оборудование этих организаций.

Александр Моор подчеркнул, что в регионе нет проблемы с тем, чтобы сделать необходимые медицинские снимки, гораздо важнее их верная интерпретация специалистами.

"Нам не нужно просто хранилище цифровых картинок, надо, чтобы в первую очередь в этом проекте была польза для пациентов, иначе нет смысла. Снимки должны попадать в руки очень квалифицированных экспертов для более точной диагностики", – отметил губернатор.

Мария Рудзевич сообщила, что помимо радиологической прорабатывается информационная система скорой медицинской помощи. Одна из ее особенностей – мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медицинской карты пациента. Это позволит сформировать представление об анамнезе человека еще до приезда скорой на место, получить данные о перенесенных заболеваниях и диагнозах. Запустить пилотный проект намерены с 1 августа 2019 года.

Она также пояснила, что сегодня все поликлиники Тюменской области автоматизированы, как результат, электронные медицинские карты имеют 100% жителей региона, 40% записей на прием к специалистам оформляются дистанционными способами: через инфокиоски, мобильные приложения и порталы госуслуг. Идет процесс импортозамещения программного обеспечения информационной системы, используемой в поликлиниках, – 62% из них уже работают на отечественном ПО, к декабрю 2019 года на него должны перейти все 100%.

20% стационаров подключены к информационной системе, обеспечивающей комплексное решение задач стационарного звена. К концу 2019 года этот показатель должен увеличиться до 33%.