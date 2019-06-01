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Любитель быстрой езды по Тюмени лишился автомобиля из-за долгов

Общество, 13:15 20 июня 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Более 1 млн рублей взыскали с должников судебные приставы во время совместного рейда с ГИБДД в Тюмени, сообщает региональное управление ФССП России.

Всего проверили 171 транспортное средство. Приставы наложили арест на 19 автомобилей, принадлежавших должникам. Один из таких - "Ауди А6 С6" - арестован за длительную неуплату хозяином алиментов своим детям и 25 штрафов ГИБДД. Его общая сумма долга составила более 1 млн рублей. Тюменцу пришлось стать пешеходом.

По мобильному терминалу на месте переведено 810 тыс. рублей, а 200 тыс. оплачены на прямые реквизиты взыскателей. Так молодой человек, чтобы не остаться без своего "БМВ" на месте решил вопрос с оплатой, за 15 минут он нашел всю сумму долга в 300 тыс. рублей.

Все переводы средств должники совершают через мобильный кассовый терминал, оплата которого сразу проходит в базу данных ФССП России.

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# алименты , ГИБДД Тюменской области , долги , УФССП России по Тюменской области

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