Любитель быстрой езды по Тюмени лишился автомобиля из-за долгов

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Более 1 млн рублей взыскали с должников судебные приставы во время совместного рейда с ГИБДД в Тюмени, сообщает региональное управление ФССП России.

Всего проверили 171 транспортное средство. Приставы наложили арест на 19 автомобилей, принадлежавших должникам. Один из таких - "Ауди А6 С6" - арестован за длительную неуплату хозяином алиментов своим детям и 25 штрафов ГИБДД. Его общая сумма долга составила более 1 млн рублей. Тюменцу пришлось стать пешеходом.

По мобильному терминалу на месте переведено 810 тыс. рублей, а 200 тыс. оплачены на прямые реквизиты взыскателей. Так молодой человек, чтобы не остаться без своего "БМВ" на месте решил вопрос с оплатой, за 15 минут он нашел всю сумму долга в 300 тыс. рублей.

Все переводы средств должники совершают через мобильный кассовый терминал, оплата которого сразу проходит в базу данных ФССП России.