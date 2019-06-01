  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер северо-западный

Тюмень примет Всероссийские соревнования по лыжероллерам

Спорт, 08:07 24 июня 2019

www.flgr.ru

Всероссийские соревнования по лыжероллерам пройдут в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В первые два дня участники будут сражаться в спринте классическим стилем и в раздельном старте свободным стилем. Женщины преодолеют 15 км, мужчины – 20 км. На третий день спортсменов ждет персьют. Женщины пройдут 5 км, мужчины – 8 км.

На сайте федерации опубликован порядок жеребьевки и требования к лыжероллерам.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжероллеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 24.06.2019Тюмень примет Всероссийские соревнования по лыжероллерам
14:52 23.06.2019Футболисты "Тюмени" готовятся к матчу против "Челябинска"
19:31 22.06.2019Пляжный волейбол среди ветеранов спорта прошел в Тюмени
18:52 21.06.2019Бывшие игроки ФК "Тюмень" трудоустраиваются в клубах ФНЛ