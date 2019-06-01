Тюмень примет Всероссийские соревнования по лыжероллерам

www.flgr.ru www.flgr.ru

Всероссийские соревнования по лыжероллерам пройдут в Тюмени с 15 по 18 сентября, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В первые два дня участники будут сражаться в спринте классическим стилем и в раздельном старте свободным стилем. Женщины преодолеют 15 км, мужчины – 20 км. На третий день спортсменов ждет персьют. Женщины пройдут 5 км, мужчины – 8 км.

На сайте федерации опубликован порядок жеребьевки и требования к лыжероллерам.