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Наставления ветеранов Великой Отечественной войны выслушали росгвардейцы Тюменской области

Общество, 18:43 20 июня 2019

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Воспоминаниями о страшном военном прошлом и о послевоенном времени поделились ветераны региона с представителями Росгвардии Тюменской области. Военнослужащие навестили героев накануне Дня памяти и скорби.

"Ребята, будьте внимательны к себе и окружающим, берегите друг друга, не допускайте повторения кровопролитной войны. Желаю вам успехов в службе и от всего сердца благодарю за заботу и поддержку", – этими словами провожала гостей, ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Рудакова.

Клавдия Михайловна Рудакова живет в Заводоуковске. Ветеран рассказала, как после окончания курсов по обучению трактористов работала на полях, а в 1943 году ушла на фронт добровольцем, где, изучив работу связиста-телеграфиста, служила в зенитно-артиллерийском полку при штабе третьего Прибалтийского фронта. В скором будущем служить Родине отправятся два ее внука.

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

В гостях у тюменки Веры Дмитриевны Мариной росгвардейцы услышали историю о службе в войсках НКВД. Ветеран прочла одно из стихотворных произведений собственного сочинения.

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области посвящают памятной дате комплекс мероприятий – тематические встречи, уроки мужества, организованы экспозиции и фотовыставки, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

22 июня руководство и личный состав территориального управления присоединятся к всероссийской акции "Свеча памяти", примут участие в региональных мемориальных мероприятиях, возложат гирлянды и цветы к воинским мемориалам и Вечному огню.

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# ветераны Великой Отечественной войны , День памяти и скорби , Росгвардия

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