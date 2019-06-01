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Прокуратура Югры прикрыла продажу дипломов в Интернете

Происшествия, 14:32 21 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к сайтам, на которых можно было купить дипломы, закрыт по требованию прокуратуры Пыть-Яха, сообщает прокуратура Югры.

В ходе мониторинга Интернета на девяти сайтах выявлены сведения по продаже дипломов об образовании без прохождения обучения. В целях устранения нарушений прокурор города направил в суд исковое заявление о признании информации запрещенной.

Суд требования прокурора поддержал. Доступ к выявленным сайтам закрыт.

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# дипломы , Интернет , прокуратура

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