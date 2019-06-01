Прокуратура Югры прикрыла продажу дипломов в Интернете

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Доступ к сайтам, на которых можно было купить дипломы, закрыт по требованию прокуратуры Пыть-Яха, сообщает прокуратура Югры.

В ходе мониторинга Интернета на девяти сайтах выявлены сведения по продаже дипломов об образовании без прохождения обучения. В целях устранения нарушений прокурор города направил в суд исковое заявление о признании информации запрещенной.

Суд требования прокурора поддержал. Доступ к выявленным сайтам закрыт.