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Тоболяков приглашают на бесплатный мастер-класс по граффити

Общество, 17:05 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатная лекция и мастер-класс по граффити в рамках проекта “Формула искусства” пройдут в Тобольске 22 и 23 июня, сообщает городская администрация.

22 июня тоболяков приглашают на бесплатную лекцию по стрит-арт искусству. На ней выступят художники Артем Районов, Артем Коровкин и урбанист Данияр Юсупов. Участники узнают, как работать со средовым дизайном, как формируется городская культурная среда и как сделать ее интеллектуально богаче. Художники продемонстрируют свои работы, начиная с первых рисунков и заканчивая масштабными проектами. Гости лекции узнают историю появления граффити и смогут лично познакомиться с известными граффити-художниками.

23 июня на территории БЦ "Жемчужина Сибири” участники будут практиковаться уличному искусству с помощью аэрозольных баллончиков. Они разукрасят стену рядом с торговым центром. Рисунок посвящен теме этого года “150 лет таблице Менделеева”. Начало в 12 часов.

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# граффити , Тобольск

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