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Солдат Великой Отечественной войны обрел вечный покой в родной Тюменской области

Общество, 13:48 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Останки солдата Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Ерилова передали родным для погребения на малой родине на площади Памяти в Тюмени 21 июня. Красноармеец 77 лет числился пропавшим без вести.

Обнаружил бойца в мае 2019 года поисковый отряд "Эскандер", работавший в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области. Установить личность солдата удалось по данным из вкладыша смертного медальона.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дмитрий Ерилов - уроженец деревни Кашевская Юргинского района Тюменской области 1901 года рождения. В августе 1941 года он был призван Омутинским районным военным комиссариатом. Пропал без вести в январе 1942 года, но его супруга Анисья Михайловна получила известие об этом только четыре года спустя. На родине у солдата остались четыре дочери.

При помощи администрации Омутинского района поисковики нашли проживающих в Тюмени дочь и внучку Дмитрия Ерилова. Вместе с ними в церемонии передачи останков бойца приняли участие глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и главный военный комиссар региона Александр Моторин. Похоронили солдата в Тюмени на Червишевском кладбище.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"У папы нас было четверо, - рассказала дочь красноармейца Валентина Масякова. - Старшей сестры уже нет. Спасибо большое поисковикам, за все их труды, за то, что они делают".

Напомним, останки 244 бойцов и командиров Красной Армии помогли разыскать и подготовить к погребению тюменские поисковики в 2019 году. Они нашли 14 солдатских медальонов, ладанку и четыре именные вещи во время весенней экспедиции "Вахта памяти" с 18 апреля по 15 мая.

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Николай Ступников

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# Великая Отечественная война , поисковики

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