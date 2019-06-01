Студент ТИУ пройдет обучение в Арктическом плавучем университете

| Фото: narfu.ru | Фото: narfu.ru

В экспедиции "Арктический плавучий университет-2019" участвует студент Тюменского индустриального университета, член студенческого научного общества "ARC" Антон Широких, сообщает вуз.

21 июня молодые ученые из Китая, Кореи, Швейцарии, Норвегии и России заселяются на научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", где им предстоит провести 20 дней, бороздя бескрайние просторы Северного Ледовитого океана.

"Мы будем отплывать из Архангельска, поплывем по Кольскому меридиану и дойдем до архипелага Шпицберген, по пути будем высаживаться в городах архипелага, смотреть, как живут люди. Но это не просто путешествие, для нас организована полноценная образовательная программа: модули по океанографии, арктической гидрометеорологии, океанологии арктических морей, истории освоения Арктики; лекции и практические занятия. "Арктический плавучий университет" — это научно-образовательная морская экспедиция, дающая возможность провести исследования в высокоширотной Арктике", — рассказал Антон Широких.

Маршрут экспедиции будет полностью проходить по Баренцеву морю: Архангельск – Шпицберген – Лонгир – Пирамиды – Ню-Олесунн – полуостров Адмиралтейства (Новая Земля) – Архангельск. Во время экспедиции молодой исследователь планирует изучить геокриологическое состояние архипелагов Шпицберген и Новая Земля, влияние человеческого загрязнения на их экосистемы.