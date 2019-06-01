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День правовой грамотности организовали для тюменских садоводов юристы

Общество, 13:39 22 июня 2019

souzsadovodov.ru | Фото: souzsadovodov.ru

День правовой грамотности организовали для тюменских садоводов члены межрегионального отделения Союза садоводов России и Ассоциации юристов России.

На вопросы дачников отвечали председатель исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Виктор Тевс и руководитель Студенческой юридической клиники ТюмГУ Жанна Вассалатий.

Садоводы получили консультации в устной и письменной формах. Юристы обратили внимание слушателей на нововведения в законодательстве Тюменской области, в частности земельного характера, и изменения в программах социальной защиты населения.

Дачники выразили надежду, что подобные встречи будут проводится регулярно. На встрече была достигнута договоренность в подписании соглашения между тюменскими отделениями Ассоциации юристов России и Союзом садоводов России, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# садоводы , юристы

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