Тюменский колледж подготовил выпускников по новой специализации

| Фото: Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий | Фото: Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий

Первых выпускников направления "Автоматизация технологических процессов и производств" подготовил Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий. Торжественная церемония вручения дипломов пройдет в обновленном актовом зале колледжа на ул. Минской, 45 28 июня.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, из 47 выпускников направления 14 получат красные дипломы.

Гостями праздника станут представители крупных предприятий-работодателей Тюменской области, на чьих площадках ребята проходили производственную практику.

Напомним, студенты колледжей Тюменской области большую часть времени обучения, около 70%, посвящают практике, которая проходит на предприятиях региона. Это позволяет будущим специалистам идти в ногу со временем и сразу после окончания колледжа приступить к работе.

Выпускники новой специальности колледжа цифровых и педагогических технологий после каждого производственного модуля диагностировали и настраивали измерительные приборы и средства автоматического управления, составляли схемы специализированных узлов, блоков, оформляли технологическую документацию с применением систем автоматизированного проектирования, моделировали системы автоматизации с учетом специфики технологических процессов и делали другие операции. Они изучили работу оператора станков с ЧПУ, создавали управляющие программы для микроконтроллеров, выполнили работы по рабочей профессии "Слесарь КИПиА" ( ред. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике).