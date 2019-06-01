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Разместив объявление о продаже квартиры, жительница Омутинского стала жертвой мошенников

Происшествия, 10:13 22 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жертвой мошенников стала жительница села Омутинское разместив в Интернете объявление о продаже квартиры, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пенсионерка 1954 года рождения рассказала правоохранителям, что незнакомка обманом похитила у нее 9 тыс. 800 рублей.

Полицейские выяснили, что с женщиной связалась неизвестная, которая изъявила желание приобрести недвижимость. В ходе разговора звонившая попросила пенсионерку назвать реквизиты банковской карты, якобы для внесения задатка.

Стороны договорились о сделке. Мошенница пояснила, что может оставить лишь предоплату и попросила пройти к банкомату. "Покупательница" попросила потерпевшую вставить карту в банкомат, после чего стала диктовать ей ряд операций, якобы необходимых для перевода денежных средств.

Пенсионерка выполнила все просьбы звонившей, но вместо поступления денежных средств обнаружила пропажу собственных денег. После этого связь с мошенницей прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , Омутинское , полиция , уголовное дело

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