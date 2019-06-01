Председатель дачного товарищества обнаружил мошенничество предшественницы

Председатель одного из дачных товариществ областного центра обратился в городскую полицию. Он рассказал, что на территории сообщества незаконно выделен земельный участок. Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции установили детали случившегося, сообщает УМВД Тюмени.

Как выяснилось, в 2013 году старый председатель товарищества, расположенного по Велижанскому тракту, воспользовавшись своим положением, изготовила поддельный протокол общего собрания членов и оформила право собственности на земельный участок.

Сумма ущерба составила свыше 780 тыс. рублей. В текущем году новый руководитель, изучая переданные документы, усомнился в подлинности бумаг и обратился в полицию. Благодаря его внимательности удалось установить подозреваемую.

58-летняя нигде в настоящее время неработающая тюменка призналась, что в годы председательствования незаконно завладела участком с целью дальнейшего проживания на его территории. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.