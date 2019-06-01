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Сотрудники Росгвардии спасли мальчика из горящей квартиры в Тюмени

Происшествия, 12:59 22 июня 2019

Росгвардия в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия в Тюменской области во ВКонтакте

Информация о сильном задымлении в квартире на втором этаже жилого дома на улице Гнаровской поступила в дежурную часть отдела вневедомственной охраны Тюмени. По указанному адресу незамедлительно выехал экипаж, сообщает региональная Росгвардия.

Старшина Ильшат Халилов и старший сержант Роман Стариков в проеме окна горящей квартиры увидели ребенка, зовущего на помощь.

Стариков бросился спасать мальчика, попросив соседей растянуть под окном одеяло. Росгвардеец взобрался по решетке окна нижнего этажа, дотянулся до мальчика, вытащил его из окна и передал находившимся внизу гражданам.

Позже спасенный семилетний Данил, был передан врачам прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи. Медики ребенку оказали необходимую помощь и доставили его для обследования в Областную клиническую больницу № 1. Прибывшими нарядами МЧС пожар потушен.

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# пожар , Росгвардия

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