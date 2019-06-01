Российские ученые создали робота-художника

| Фото: minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Робота-художника, , способного рисовать реалистичные картины на холсте, создала команда ученых из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

Перед командой ученых стояла задача – изобрести механизм, способный создавать произведения искусства с высококачественной цветопередачей, которые даже самая искушенная публика не сможет отличить от работ художников-людей.

Робот имеет уникальную конструкцию. Кисть и специальная система смешивания краски позволяет улучшить передачу цвета и тона. Краска подается высокоточными поршневыми насосами, а разработанная программа для разбиения изображения на мазки позволяет преобразовать его в машинный код на основе алгоритма градиентного художественного рендеринга. Максимальный размер холста составляет 50 на 70 см.

"Самая интересная часть нашего проекта – это уникальный дизайн автоматической кисти на основе блока высокоточных насосов для краски. Смешивающий блок установлен на координатном станке. В отличие от известных роботов-живописцев, которые смешивают основные краски на художественной палитре или непосредственно на холсте, наш робот реализует смешивание с помощью специального смесителя, созданного с помощью технологий 3D-печати и соединенного с полой кистью", – рассказал научный руководитель команды разработчиков Денис Бутусов.



Ученые провели тесты, чтобы оценить точность воспроизведения тона на картинах своего робота-художника. Эксперименты подтвердили способность машины передавать полный спектр серых тонов от черного до белого с погрешностью 5.7%. Команда ученых ЛЭТИ показала, что искусственный интеллект можно обучить способности к творчеству.