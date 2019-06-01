Пляжный волейбол среди ветеранов спорта прошел в Тюмени
| Фото: Федерация волейбола Тюменской области
Турнир по парковому волейболу среди ветеранов, которым не меньше 60 лет прошел в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.
За награды спорили пять команд. Уверенную победу одержала "Тура". В финале этот коллектив расправился с "Запсибгазпромом" - 2:0. У чемпионов стоит отметить Юрия Красильникова, а у серебряных призеров – Владимира Анкушева.
Третье место заняла дружина СДЮСШОР № 1. В ее составе выступал самый возрастной игрок соревнований - Владимиру Саломатину в январе исполнилось 70 лет.