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Пляжный волейбол среди ветеранов спорта прошел в Тюмени

Спорт, 19:31 22 июня 2019

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Турнир по парковому волейболу среди ветеранов, которым не меньше 60 лет прошел в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

За награды спорили пять команд. Уверенную победу одержала "Тура". В финале этот коллектив расправился с "Запсибгазпромом" - 2:0. У чемпионов стоит отметить Юрия Красильникова, а у серебряных призеров – Владимира Анкушева.

Третье место заняла дружина СДЮСШОР № 1. В ее составе выступал самый возрастной игрок соревнований - Владимиру Саломатину в январе исполнилось 70 лет.

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# волейбол , пляжный волейбол

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