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Эксперты "УТРО-2019" мотивируют молодежь на лидерство

Общество, 18:10 22 июня 2019

пресс-службы форума "УТРО"

Предпринимательство, эковолонтерство, урбанистика, политика, цифровизация и искусство – у молодых уральцев есть возможность заняться той деятельностью, какой они пожелают, считают эксперты форума "УТРО-2019".

Пять вопросов для предприимчивого уральца задал московский спикер Никита Рождественский на коммуникативной сессии о мотивации собственника бизнеса во время образовательной программы форума.

Путешественник, марафонец, руководитель проектами корпоративных изменений в России, Великобритании, Испании, Колумбии Никита Рождественский начал беседу с участниками форума со сбора вопросов: что хотят узнать у эксперта начинающие предприниматели и те, кто рассматривает такую траекторию в жизни? Ребята спрашивали: "Как найти наставника? Как не выгорать, жить в постоянном драйве и не сойти с ума? Как наполнять себя энергией?".

пресс-службы форума "УТРО"

Никита Рождественский считает, что есть две формы мотивации: модель Ганди – борьба за что-либо, и модель Кастро – борьба против чего-то. Он дал участникам встречи задачу в течение ограниченного количества времени ответить на вопросы:

1) Что я хочу изменить в мире?

2) Для кого я хочу это сделать?

3) Что я им обещаю?

4) Что я для этого сделаю?

5) Что я буду делать для этого каждый день?

пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" ИА "Тюменская линия" ﻿

Этими вопросами задаются многие участники форума. В поисках ответов второй раз на "УТРО" приехал аспирант Южно-Уральского государственного университета Rev Waskaduwe Siri Sarawa (Шри-Ланка).

"Мы – лидеры будущего. Наша задача делать мир прекраснее. Это мое второе "УТРО" – здесь собираются разные регионы, обмениваются опытом, знакомятся со специалистами. Они видят мир по-другому – позитивно. Они видят, куда нужно двигаться в будущем. В этом я вижу много плюсов для молодых", – рассуждает иностранец.

В Челябинске он изучает психолингвистику. На форуме ученый находит много практики для межкультурной коммуникации: в составе челябинской делегации около 150 человек, шестеро из них – иностранцы. Ребята представляют площадку "Урал международный" – в их областном центре в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Этому событию челябинцы посвятили и свой куб в арт-деревне форума.

Искусствовед, дизайнер Елена Олещенко провела интерактивную лекцию "PRO культуру". Недавно она написала диссертацию на тему "Нарративы эпохи 2020". По ее словам, у нового поколения Y изменилась парадигма – люди захотели вкладываться в себя. На примере собственного опыта Елена Олещенко рассказала, как организовать масштабное мероприятие. С 2015 года она проводит в Челябинске Long Fashion Weekend.

"Проводить неделю моды в провинции – смешно. Мы сделали адаптированный вариант для города с полуторамиллионным населением. Последнее было федерального масштаба – проходил два дня и потребовал около миллиона рублей. Соуд-аут в тысячу гостей был за три дня до старта", – рассказала она.

Long Fashion Weekend – это не просто показы, а всегда шоу – перфомансы, пение, хореография, выступления. На второй день проходят лектории – приезжают дизайнеры со всей России и ближнего зарубежья. В 2020 году организаторы планируют выйти на международный уровень.

Тему продолжил ее земляк Альфред Генгер – организатор фестиваля искусств MUCH в Челябинске. В возрасте 20 лет он учиться уехал в Кёльн, где получил степень бакалавра по специальности "классический гитарист". Окончил там же магистратуру и отучился на менеджменте в сфере культуры, чтобы научиться продвигать себя. На своей лекции эксперт постарался замотивировать ребят, чтобы они увидели возможности, как можно развиваться без спонсорской поддержки.

ИА "Тюменская линия" пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" ﻿

Прогуливаясь по площадкам форума, тюменка Марина Котманова остановилась у площадки "Урал политический". 34-летнюю участницу форума и руководителя клуба "Особая мама" заинтересовал воркшоп "Политическая харизма. Публичное выступление", который провел руководитель проекта #ПУБЛИКАМОЯ, тренер, консультант в сфере публичных выступлений и презентаций Андрей Суворков. Эксперт советует создавать интеллектуальную карту каждого предстоящего выступления.

Блогер @ecoasya, художник-иллюстратор, эко-активистка Ася Мицкевич выступила на площадке "Урал экологичный". Эксперт посоветовала завести экологичные привычки, которые помогут не только сохранить природу, но и экономить: сортировать мусор, использовать твердое мыло вместо гелей для душа, стирать при 30 градусах и подобное.

пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО" ﻿

Раннее утро 22 июня участники форума посвятили патриотическому долгу – возложили цветы у мемориала "Вечный огонь", а на территории Тюменского президентского кадетского училища создали монумент Неизвестному Солдату.

С 9 утра на площадке "Урал городской" закипела работа мотивационной сессии "Мы меняем города". Спикерами стали начальник управления "Региональное развитие" федеральной дирекции проекта "Городские реновации" Вероника Никулина и начальник департамента "Добровольчество" проектной дирекции Минстроя России Анастасия Мохова. Московские эксперты обсуждали с молодыми людьми, как развивать городскую архитектуру и вовлекать население в развитие города.

Автор и организатор первого в России агро-хакатона, инвестор, частный техноброкер Татьяна Дубовская разговаривала с ребятами о технологиях и профессиях будущего. А генеральный директор компании "Эксперт-Маркетинг" Сергей Семенов провел практикум "Бизнес-коммуникации: эффективные переговоры, работа с возражениями". В это же время руководитель детского технопарка "Кванториум" Александр Мехнин рассуждал с участниками форума о технологиях построения я-бренда на форсайт-сессии. Большая проектная работа на тему "Рынки будущего" прошла во главе с автором проекта "Атлас новых профессий АСИ" Дмитрием Судаковым.

Образовательная программа продолжится на каждой площадке форума до позднего вечера. Следить за событиями молодежного форума можно на сайте, в группе молодежный форум "УТРО" ВКонтакте, а также став онлайн-участником "УТРА". День завершится тематическим квартирником, который югорские ребята посветят Дню памяти и скорби.

22 июня — экватор первой смены форума "УТРО". Сейчас 515 участников из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала посещают образовательные лекции и мастер-классы, пробуют силы в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Форум в 2019 году проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками стали 1 тыс. 230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году стал креативный капитал.

Ирина Ромашкина

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# Росмолодежь , Утро-2019 , Форум Утро

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