Эксперты "УТРО-2019" мотивируют молодежь на лидерство

пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО"

Предпринимательство, эковолонтерство, урбанистика, политика, цифровизация и искусство – у молодых уральцев есть возможность заняться той деятельностью, какой они пожелают, считают эксперты форума "УТРО-2019".

Пять вопросов для предприимчивого уральца задал московский спикер Никита Рождественский на коммуникативной сессии о мотивации собственника бизнеса во время образовательной программы форума.

Путешественник, марафонец, руководитель проектами корпоративных изменений в России, Великобритании, Испании, Колумбии Никита Рождественский начал беседу с участниками форума со сбора вопросов: что хотят узнать у эксперта начинающие предприниматели и те, кто рассматривает такую траекторию в жизни? Ребята спрашивали: "Как найти наставника? Как не выгорать, жить в постоянном драйве и не сойти с ума? Как наполнять себя энергией?".

пресс-службы форума "УТРО" пресс-службы форума "УТРО"

Никита Рождественский считает, что есть две формы мотивации: модель Ганди – борьба за что-либо, и модель Кастро – борьба против чего-то. Он дал участникам встречи задачу в течение ограниченного количества времени ответить на вопросы:

1) Что я хочу изменить в мире?

2) Для кого я хочу это сделать?

3) Что я им обещаю?

4) Что я для этого сделаю?

5) Что я буду делать для этого каждый день?

Этими вопросами задаются многие участники форума. В поисках ответов второй раз на "УТРО" приехал аспирант Южно-Уральского государственного университета Rev Waskaduwe Siri Sarawa (Шри-Ланка).

"Мы – лидеры будущего. Наша задача делать мир прекраснее. Это мое второе "УТРО" – здесь собираются разные регионы, обмениваются опытом, знакомятся со специалистами. Они видят мир по-другому – позитивно. Они видят, куда нужно двигаться в будущем. В этом я вижу много плюсов для молодых", – рассуждает иностранец.

В Челябинске он изучает психолингвистику. На форуме ученый находит много практики для межкультурной коммуникации: в составе челябинской делегации около 150 человек, шестеро из них – иностранцы. Ребята представляют площадку "Урал международный" – в их областном центре в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Этому событию челябинцы посвятили и свой куб в арт-деревне форума.

Искусствовед, дизайнер Елена Олещенко провела интерактивную лекцию "PRO культуру". Недавно она написала диссертацию на тему "Нарративы эпохи 2020". По ее словам, у нового поколения Y изменилась парадигма – люди захотели вкладываться в себя. На примере собственного опыта Елена Олещенко рассказала, как организовать масштабное мероприятие. С 2015 года она проводит в Челябинске Long Fashion Weekend.

"Проводить неделю моды в провинции – смешно. Мы сделали адаптированный вариант для города с полуторамиллионным населением. Последнее было федерального масштаба – проходил два дня и потребовал около миллиона рублей. Соуд-аут в тысячу гостей был за три дня до старта", – рассказала она.

Long Fashion Weekend – это не просто показы, а всегда шоу – перфомансы, пение, хореография, выступления. На второй день проходят лектории – приезжают дизайнеры со всей России и ближнего зарубежья. В 2020 году организаторы планируют выйти на международный уровень.

Тему продолжил ее земляк Альфред Генгер – организатор фестиваля искусств MUCH в Челябинске. В возрасте 20 лет он учиться уехал в Кёльн, где получил степень бакалавра по специальности "классический гитарист". Окончил там же магистратуру и отучился на менеджменте в сфере культуры, чтобы научиться продвигать себя. На своей лекции эксперт постарался замотивировать ребят, чтобы они увидели возможности, как можно развиваться без спонсорской поддержки.

Прогуливаясь по площадкам форума, тюменка Марина Котманова остановилась у площадки "Урал политический". 34-летнюю участницу форума и руководителя клуба "Особая мама" заинтересовал воркшоп "Политическая харизма. Публичное выступление", который провел руководитель проекта #ПУБЛИКАМОЯ, тренер, консультант в сфере публичных выступлений и презентаций Андрей Суворков. Эксперт советует создавать интеллектуальную карту каждого предстоящего выступления.

Блогер @ecoasya, художник-иллюстратор, эко-активистка Ася Мицкевич выступила на площадке "Урал экологичный". Эксперт посоветовала завести экологичные привычки, которые помогут не только сохранить природу, но и экономить: сортировать мусор, использовать твердое мыло вместо гелей для душа, стирать при 30 градусах и подобное.

Раннее утро 22 июня участники форума посвятили патриотическому долгу – возложили цветы у мемориала "Вечный огонь", а на территории Тюменского президентского кадетского училища создали монумент Неизвестному Солдату.

С 9 утра на площадке "Урал городской" закипела работа мотивационной сессии "Мы меняем города". Спикерами стали начальник управления "Региональное развитие" федеральной дирекции проекта "Городские реновации" Вероника Никулина и начальник департамента "Добровольчество" проектной дирекции Минстроя России Анастасия Мохова. Московские эксперты обсуждали с молодыми людьми, как развивать городскую архитектуру и вовлекать население в развитие города.

Автор и организатор первого в России агро-хакатона, инвестор, частный техноброкер Татьяна Дубовская разговаривала с ребятами о технологиях и профессиях будущего. А генеральный директор компании "Эксперт-Маркетинг" Сергей Семенов провел практикум "Бизнес-коммуникации: эффективные переговоры, работа с возражениями". В это же время руководитель детского технопарка "Кванториум" Александр Мехнин рассуждал с участниками форума о технологиях построения я-бренда на форсайт-сессии. Большая проектная работа на тему "Рынки будущего" прошла во главе с автором проекта "Атлас новых профессий АСИ" Дмитрием Судаковым.

Образовательная программа продолжится на каждой площадке форума до позднего вечера. Следить за событиями молодежного форума можно на сайте, в группе молодежный форум "УТРО" ВКонтакте, а также став онлайн-участником "УТРА". День завершится тематическим квартирником, который югорские ребята посветят Дню памяти и скорби.

22 июня — экватор первой смены форума "УТРО". Сейчас 515 участников из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала посещают образовательные лекции и мастер-классы, пробуют силы в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Форум в 2019 году проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками стали 1 тыс. 230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году стал креативный капитал.

Ирина Ромашкина