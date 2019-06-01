Форум "УТРО-2019" зовет на День молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут стать участниками форума "УТРО-2019" на один день. Организаторы приглашают 300 новобранцев 27 июня, чтобы вместе провести День молодежи.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте АИС Молодежь, зарегистрироваться во вкладке "Мероприятия" в событии "День молодежи на форуме Yтро".

В этот день посетителей ждут лекции от главного редактора "Лентач" Тараса Сычева и SMM Group Head агентства "Пикчер" Артема Колпакова, турнир по игре в PlayStation и чемпионат по игре в "Крокодил" и "Мегакаркассон", выступление театра пантомимических игр и представление "Студии Союз".

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" проходит на территории Тюменского президентского кадетского училища в две смены: с 20 по 25 июня и с 26 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Участниками форума станут 1 тыс. 230 молодых людей со всего Урала и других регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них IT-специалисты, политики, контент-мейкеры, актеры, музыканты, экологи, представители рабочих профессий, общественные деятели, спортсмены и многие другие. Полная программа форума "УТРО-2019" размещена на официальном сайте мероприятия.

Ирина Ромашкина