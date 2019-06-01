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Участники форума УТРО создадут арт-объект – портрет Неизвестного Солдата

Общество, 12:09 21 июня 2019

пресс-служба форума УТРО | Фото: пресс-служба форума УТРО

Арт-объект в виде портрета Неизвестному Солдату создадут участники форума УТРО-2019 в Тюмени. Акция пройдет 22 июня - в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба форума УТРО.

Арт-объект будет выложен по принципу мозаики: все фото расположат так, что вместе они станут портретом Неизвестного Солдата. Мероприятие начнется в 5 часов утра на плацу Тюменского кадетского училища. Более 500 молодых жителей Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала закрепят свои фото на арт-объекте, после чего прозвучит песня "Вставай, страна огромная".

"Этим арт-объектом участники форума УТРО хотят напомнить, что современная молодежь – потомки Великой Отечественной войны, и настоящее и будущее поколения – результат важнейшей победы", — отметила программный директор форума Юлия Каргаполова.

В этот же день 150 участников форума посетят площадь Памяти в Тюмени и возложат цветы у мемориала "Вечный огонь".

Форум УТРО проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1 тыс. 230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году стал креативный капитал.

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# День памяти и скорби , молодежь , УТРО

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