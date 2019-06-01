На форуме "УТРО-2019" молодежь реализует свои идеи

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Участники молодежного форума Уральского федерального округа "УТРО-2019" консультируются с экспертами, проходят обучение с федеральными спикерами и готовят проекты на конкурс грантов Росмолодежи.

21 июня начались индивидуальные консультации с экспертами этого конкурса. Студенты филиала Рроссийского государственного профессионально-педагогического университета в Нижнем Тагиле во главе с автором Виктором Батаковым спешат закончить разработку и презентацию проекта. Ребята предлагают создать мобильную школу 3D-моделирования. Еще до обеда Виктор Батаков встретился с экспертами, чтобы проконсультироваться, где в проекте стоит поднажать.

"Мы поедем с мастер-классами в сельские школы. В Нижнем Тагиле не хватает инженеров. На базе вуза есть лаборатории робототехники, мы проводили мастер-классы. Теперь хотим поднять на более высокий уровень этот проект. На реализацию мы просим 200 тысяч рублей в номинации "Профориентация молодежи", – рассказал нижнетагилец.

Участники "УТРА" из шести регионов Урала подали более 100 заявок и готовятся к защите проектов, которая пройдет 23 июня, рассказала куратор грантового конкурса Дарья Ермакова. В 2019 году участники могут получить до 3 млн рублей на один проект, а сам грантовый фонд не ограничен.

Эти возможности называют уникальными многие эксперты форума. Российский политтехнолог, журналист, эксперт по PR и GR Алена Август разговаривала с ребятами о брендах и коммуникациях в политике. Она отметила, что участники "УТРА" очень мотивированы: на площадке выяснилось, что многие ребята будут защищать проекты на конкурсе Росмолодежи.

"Нужно найти для себя интересное направление, развиваться в нем и пробовать, пробовать, пробовать. Государство сейчас очень сильно вкладывается в сектор НКО. НКО берут на себя решение серьезных задач, которыми занимается государство. И это здорово, потому что тогда люди и государство работают по одну сторону баррикад, побеждая проблемы", – убеждена эксперт форума "УТРО".

На форуме прошли две образовательные программы: "Тренды поведения потребительского общества в цифровую эпоху" от руководителя московского digital-агентства Plan.Net Russia Артёма Полянского и "Великая профессиональная революция" от кандидата экономических наук, создателя и директора Школы будущих президентов в Санкт-Петербурге Алексея Ильина. Помимо общей образовательной программы, работают шесть площадок, на которых участники готовят собственный продукт. Например, на площадке "Урал Цифровой" результатом работы проектных групп станут 30 IT-решений, продуктов или идей, реализация которых приблизит город будущего. А на площадке "Урал Экологичный" планируют сформировать экосообщество для дальнейшей образовательно-созидательной работы на Урале и в России.

"Бумажкам - нет, компетенциям - да. Количество дипломов и сертификатов уже не так важно, как возможность назвать себя действительным экспертом в какой-либо сфере. А чтобы им стать, есть много путей. Не только университеты. Сегодня люди на форуме уже активны, инициативны и они добьются многого", – рассказал во время выступления директор Школы будущих президентов в Санкт-Петербурге Алексей Ильин.

Во второй день форума с ребятами работали организатор MUCH fest из Кёльна (Германия) Альфред Генгер, путешественник, executive-коуч и волонтер московского хосписа Никита Рождественский, научный сотрудник ИЭФБ РАН и старший преподаватель СПбГУ Марат Сабиров и многие другие. Завершит день выступление сургутской команды КВН "Борцы. Северный десант".

"У молодежи много сил, фантазии и идей – здорово, что есть такие площадки, где их можно реализовать. В юности я мог только мечтать о таких мероприятиях", – поделился впечатлениями о форуме "УТРО-2019" актер команды КВН "Борцы. Северный десант" Рухин Магеррамов.

Второй день форума завершат творческие номера от делегаций регионов, соревнования по стритболу и волейболу. Трансляции лекций общей образовательной программы, тезисы экспертов, фото, а также подробности о форуме и его программе можно найти на официальном сайте форумутро.рф.

Ирина Ромашкина