Участники форума "УТРО-2019" защитили проекты

| Фото: организаторов форума "УТРО-2019" | Фото: организаторов форума "УТРО-2019"

Защита проектов, которые участники форума "УТРО-2019" подали на грантовый конкурс от Росмолодежи, прошла 23 июня, сообщают организаторы форума.

162 заявки поступило от делегатов из шести регионов УФО. Имена победителей конкурса станут известны на церемонии закрытия первой смены форума, которая начнется 24 июня в 16 часов.

Тюменский фотограф Полина Бронз защитила свою идею — мультимедийный проект "Принятие", который поможет подросткам Тюмени, России и мира полюбить себя и избавиться от комплексов, связанных с внешностью. В команде проекта — фотографы, видеограф, визажист, мастер по укладкам и психолог. С ними участники проекта от 14 до 25 лет смогут консультироваться и обсуждать свои проблемы как индивидуально, так и в студии во время съемок: "Эта тема для меня резонансна, и я на личном опыте прошла через такую проблему. Мы хотим пригласить в проект 100 подростков и молодых людей, каждый из которых будет по-разному красив, и будем делать с ними минималистичную портретную фотосессию с живыми эмоциями и без использования фотошопа. Разный взгляд на себя с разных сторон помогает понять, что ты лучше, чем ты думаешь. Изображения тех, кто согласен, мы покажем городу в социальных сетях и общественном пространстве города".

| Фото: организаторов форума "УТРО-2019" | Фото: организаторов форума "УТРО-2019"

Еще один проект от Анатолия Вершинина из Екатеринбурга, ему 19 лет и он учится в медицинском колледже на медбрата. Его команда, состоящая из будущих и настоящих медиков, часто общается по работе с людьми, которые пережили тяжелую болезнь или находятся в процессе лечения. Они видят, как им сложно осознавать свои диагнозы, поэтому придумали новый вид реабилитации и лечения — VR-терапию: "Люди с неизлечимыми и трудноизлечимыми болезнями часто испытывают эмоциональное выгорание и теряют интерес к жизни. VR-терапия – это виртуальные экскурсии по красивым городам и достопримечательностям, которые напоминают этим людям, что жизнь – классная штука, и мотивируют их продолжать лечение или реабилитацию".

Архитектор Ольга Чистякова из Челябинска хочет провести в городе "Урбан-мастерскую" — школу создания городских пространств. В течение года молодые архитекторы, дизайнеры и студенты будут посещать образовательные лекции и практикумы от экспертов, чтобы в итоге придумать и написать проект по преображению сквера на улице Володарского в Челябинске.

Анна Кокарева из Тюмени — волонтер добровольческого экологического движения "Круговорот", хочет провести Zero Waste Fest — событие про осознанность потребления, раздельный сбор мусора и культуру минимализма. Сама Анна уже 3 года отказывается от одноразовых вещей, не покупает вещи в масс-маркете и старается не брать лишние вещи, которые ей не нужны, — даже на форуме "УТРО-2019" девушка не стала брать фирменный мерч и решила в качестве воспоминаний увезти новые знакомства.

Напомним, что 24 июня — закрытие первой смены форума и подведение итогов грантового конкурса. В этот день гостями форума станут: Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя президента в УФО, Сергей Конев, секретарь совета по молодежной политике УФО, Дмитрий Кузьменко, главный федеральный инспектор по Тюменской области. Также заместитель губернатора ЯНАО Наиль Хайруллин, заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников, директор департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, заместитель директора департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — Геннадий Забайкин, заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Боровский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.