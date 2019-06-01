Первая смена форума "УТРО-2019" завершилась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Креативный капитал – это уральская молодежь, доказали участники первой смены форума "УТРА-2019". Церемония закрытия и чествование победителей конкурса грантов Росмолодежи прошла в Тюмени 24 июня.

Креативный кластер – это молодежь, которая, вернувшись с форума домой, будет реализовывать свои новые идеи. Такое единодушное мнение о молодых людях Уральского федерального округа высказали руководители департаментов шести регионов-участников на закрытии первой смены форума. Накануне церемонии делегации встретились с руководителями в сфере молодежной политики областей и пообщались на волнующие темы.

"Наша миссия – придумывать такие формы активности, где люди, работая друг с другом, будут завязывать прочные, доверительные отношения; разрабатывать и внедрять такие технологии, которые производят социальный капитал. Это и есть те технологии, которые мы постарались вложить в форум "УТРО"", – пояснил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

На закрытии первой смены участников награждали дипломами и присуждали почетные звания. Самой спортивной назвали делегацию Тюменской области, самым проектным стал Ямал, самой мобильной – Курганская область, самой музыкальной – Свердловская область. Самой харизматичной назвали команду Югры, а звание самой лучшей делегации получила Челябинская области. Атмосфера летнего веселья заполнила площадку у главной сцены форума – праздничной эйфории зрителям добавили творческие коллективы.

"УТРО – это круто! Каждый день лучше другого! Образовательная программа была очень интересной, но это можно получить и дома – в университетах или по Интернету. Главная ценность форума – это люди!" – убедилась участница форума Евгения Курбатова из Ханты-Мансийска.

На "УТРЕ-2019" девушка познакомилась не только с другими ребятами, но и федеральными экспертами. Они выслушали ее идею, подбодрили участницу хорошими отзывами и внесли свои предложения в проект. В будущем Евгения планирует подавать заявку на заочный этап конкурса грантов Росмолодежи.

Конкурсная комиссия Росмолодежи отобрала 31 победителей из 162 заявок. Ребятам вручили гранты от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (общий фонд составил 7 млн 100 тыс. рублей). Участники предложили: организовать интеллектуальное движение в Тюменской области, очистить челябинские горы от наскальных надписей, открыть в Свердловской области мастерскую инклюзивных искусств "Рука в руке", провести соревнования по многоборью на снегоходах на Ямале и создать "Набережную жизни" в Югре, устроить фестиваль плавания "Царская миля" в Кургане и "Лето в городе Н" в Челябинске и многое другое.

Напомним, молодежный форум Уральского федерального округа "УТРО-2019" проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Участниками первой смены стали 515 участников из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала.

25 июня стартует вторая смена форума. Пять дней участники проведут на базе Тюменского президентского кадетского училища. 27 июня форум впервые откроет двери для гостей: все желающие смогут на один день стать участниками "УТРА", посетить образовательную программу и увидеть выступление "Студии Союз". Подать заявку можно через личный кабинет на сайте АИС Молодежь, зарегистрироваться во вкладке "Мероприятия" в событии "День молодежи на форуме Yтро".

Ирина Ромашкина