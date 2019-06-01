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Владимир Соловьев прибыл в Тюменскую область, где выступит экспертом на форуме УТРО

Общество, 13:59 25 июня 2019

фото "Тюменская линия"

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев по приглашению регионального департамента общественных связей находится с рабочим визитом в Тюменской области 25-26 июня.

Он выступит экспертом на форуме молодежи Уральского федерального округа УТРО-2019, который проходит в Тюмени. Соловьев прочтет лекцию и станет гостем дискуссии "Трансформация медиа: СМИ и время".

Председатель Союза журналистов России также примет участие в посадке деревьев в сквере Журналистов. Это событие - финал федеральной акции, приуроченной к отключению аналогового ТВ в 20 субъектах РФ 15 апреля 2019 года. Тогда каждый регион высаживал по 20 деревьев. В Тюменской области из-за погоды высадка деревьев была перенесена на июнь.

Кроме того, в ходе рабочего визита Владимир Соловьев побывает в Тобольске. Он возложит цветы к памятнику тюменскому фотожурналисту Александру Ефремову, погибшему при выполнении профессионального долга в зоне боевых действий на Северном Кавказе. Председатель Союза журналистов России посетит музей царской семьи и Абалакский монастырь.

Владимир Соловьев встретится с тюменским активом Союза журналистов России и ветеранами средств массовой информации.

Евгений Бабенко

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# Владимир Соловьев , журналистика , медиа , УТРО

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