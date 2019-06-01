Тюменец Олег Войкин выиграл грант Росмолодежи на развитие интеллектуального движения в регионе

| Фото: Олега Войкина | Фото: Олега Войкина

Самые крупные гранты конкурса Росмолодежи – по 700 тысяч рублей – получили авторы проектов из Челябинска и Тюмени. Защита проектов перед экспертной комиссией прошла в рамках первой смены форума "УТРО-2019" в Тюмени.

Участник форума "УТРО" Олег Войкин выиграл грант на реализацию проекта "Интеллектуальное движение Тюменской области". Молодой человек давно зарекомендовал себя среди сверстников как игрок и организатор чемпионатов, квизов, интеллектуальных игр "Брэйн-ринг" и "Что? Где? Когда?" в родном крае. Благодаря гранту работа активиста и его команды обретет еще больший масштаб.

"Здесь был Вася" – проект со смешным названием челябинца Дмитрия Казакова несет особое значение для окружающей среды родного края. Исписанные скалы и пещеры уральских гор в Челябинской области очистят от надписей путешественников. Дмитрий Казаков – промышленный альпинист с 15-летним стажем, технический спелеолог, выиграл грант Росмолодежи, чтобы вместе с командой объехать Южный Урал и с помощью специальных инструментов удалить надписи.

Среди других конкурсантов крупную поддержку получил ямальский проект научной экспедиции "Наука детям СеВера" (375 тыс. рублей), предложение открыть коворкинг-центр для глухих "Тихое место" в Свердловской области (400 тыс. рублей), провести фестиваль плавания в Кургане "Царская миля" (150 тыс. рублей), создать "Набережную жизни" в Югре (200 тыс. рублей). Экспертная комиссия рассмотрела 162 проекта участников – из них отобрали 31 победителя.

Федеральное агентство по делам молодежи предоставит 3 млн. 5 тыс. рублей активистам Челябинской области на реализацию 10 проектов - челябинцы стали лидерами по объему выигрыша в грантовом конкурсе Росмолодежи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Делегаты Свердловской области форума успешно защитили пять проектов на общую сумму 1 млн 490 тыс. рублей, столько же проектов успешно представила Тюменская область на общую сумму 1 млн 70 тыс. рублей. 1 млн 65 тыс. рублей выиграли ямальцы, защитив семь своих проектов. Два проекта прошли от ХМАО-Югры – ребятам предоставят 270 тыс. рублей. Еще пару проектов реализуют за счет средств Росмолодежи активисты Курганской области – им выделили 200 тыс. рублей. Итоговый список победителей утвердят на конкурсной комиссии Росмолодежи, сообщили в оргкомитете форума "УТРО-2019".

Также в рамках "УТРА" заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов встретился с финалистами открытого конкурса для формирования молодежного управленческого резерва УФО "Команда Урала". Каждый из них получил диплом и сертификат на скидку в 20% на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, повышения квалификации и переподготовки в Уральском институте управления РАНХиГС. Ознакомиться со списком победителей можно на сайте командаурала.рф.

"Победители – интересные фигуры в общественной, политической, экономической жизни Урала и страны. Тем, кто не вошел в их список, я советую продолжать идти к своей цели. Молодежь, которая двигается вперед, – люди с большим потенциалом", — считает заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

Напомним, 25 июня на вторую смену форума "УТРО-2019" заехали 715 участников. Церемония начнется в 17 часов.

Ирина Ромашкина