Юные театралы побывали в гостях у голышмановских пожарных

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

День открытых дверей для детей пришкольного лагеря "Солнечная страна" - "Театральный Бон-вояж" - провели сотрудники 27-го отряда ФПС по Тюменской области в рамках мероприятий, посвященных "Году предупреждения ЧС" и операции "Отдых", сообщает главное управление МЧС России по региону.

Гостей познакомили с организацией службы в боевом подразделении, распорядком дня дежурного караула, имеющейся на вооружении у пожарных Голышмановского гарнизона техникой. Рассказали и о случаях спасения людей на пожаре. Начальник караула Евгений Танваев напомнил ребятам о правилах пожарной безопасности, безопасности на водоемах и о том, насколько важно их соблюдать.

Большой интерес у детей вызвала боевая одежда, защищающая огнеборцев на пожаре, специализированная техника, пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование. Ребята воспользовались возможностью посидеть в кабине пожарной машины.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

"Экскурсии для детей мы проводим регулярно и с огромным удовольствием. Очень важно обучать подрастающее поколение правилам осторожного обращения с огнем. После подобных мероприятий ребята осознают важность безопасного поведения", - отметил Евгений Танваев.

В конце встречи представители пожарной охраны призвали гостей помнить о правилах пожарной безопасности в быту и на воде, вручили памятки и пожелали им безопасных каникул.