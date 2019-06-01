  • 23 июня 201923.06.2019воскресенье
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-западный

Юные театралы побывали в гостях у голышмановских пожарных

Общество, 14:35 23 июня 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

День открытых дверей для детей пришкольного лагеря "Солнечная страна" - "Театральный Бон-вояж" - провели сотрудники 27-го отряда ФПС по Тюменской области в рамках мероприятий, посвященных "Году предупреждения ЧС" и операции "Отдых", сообщает главное управление МЧС России по региону.

Гостей познакомили с организацией службы в боевом подразделении, распорядком дня дежурного караула, имеющейся на вооружении у пожарных Голышмановского гарнизона техникой. Рассказали и о случаях спасения людей на пожаре. Начальник караула Евгений Танваев напомнил ребятам о правилах пожарной безопасности, безопасности на водоемах и о том, насколько важно их соблюдать.

Большой интерес у детей вызвала боевая одежда, защищающая огнеборцев на пожаре, специализированная техника, пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование. Ребята воспользовались возможностью посидеть в кабине пожарной машины.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

"Экскурсии для детей мы проводим регулярно и с огромным удовольствием. Очень важно обучать подрастающее поколение правилам осторожного обращения с огнем. После подобных мероприятий ребята осознают важность безопасного поведения", - отметил Евгений Танваев.

В конце встречи представители пожарной охраны призвали гостей помнить о правилах пожарной безопасности в быту и на воде, вручили памятки и пожелали им безопасных каникул.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:29 23.06.2019Выпускники классов СИБУРа получили дипломы
15:32 23.06.2019Девять тюменских выпускников на ЕГЭ по физике получили высший балл
15:21 23.06.2019Зарегистрировать авто в порядке живой очереди предлагает ГИБДД
14:35 23.06.2019Юные театралы побывали в гостях у голышмановских пожарных