В Югре раскрыто покушение на убийство женщины

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Группу лиц, обвиняемых в покушении на убийство по предварительному сговору, осудят в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

34-летний житель Подмосковья решил убить бывшую супругу и ее сожителя, проживающих в Сургуте. Для этого он привлек к участию своего друга. Подельники обманом уговорили знакомого отвезти их на машине в югорский город. На месте они приобщили к реализации плана родственника женщины.

Злоумышленники проникли в квартиру, где находились потенциальная жертва, ее сожитель и хозяйка квартиры. Подозреваемые избили потерпевших, мужчине выстрелили из пистолета в голову. Женщинам удалось выпрыгнуть из окна второго этажа и покинуть место преступления. Преступники скрылись с места преступления, решив, что нанесли смертельное ранение.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в квартире у родственника потерпевшей. С ними проводят следственные действия.

Пострадавший получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Женщины проходят лечение в больнице.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемые находятся под стражей.