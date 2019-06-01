  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер восточный

В Югре раскрыто покушение на убийство женщины

Происшествия, 13:04 24 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Группу лиц, обвиняемых в покушении на убийство по предварительному сговору, осудят в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

34-летний житель Подмосковья решил убить бывшую супругу и ее сожителя, проживающих в Сургуте. Для этого он привлек к участию своего друга. Подельники обманом уговорили знакомого отвезти их на машине в югорский город. На месте они приобщили к реализации плана родственника женщины.

Злоумышленники проникли в квартиру, где находились потенциальная жертва, ее сожитель и хозяйка квартиры. Подозреваемые избили потерпевших, мужчине выстрелили из пистолета в голову. Женщинам удалось выпрыгнуть из окна второго этажа и покинуть место преступления. Преступники скрылись с места преступления, решив, что нанесли смертельное ранение.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в квартире у родственника потерпевшей. С ними проводят следственные действия.

Пострадавший получил ранение щеки, многочисленные переломы костей лица. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Женщины проходят лечение в больнице.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемые находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# покушение на убийство , Сургут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 24.06.2019Ямальские спасатели вывели из горящего дома двух детей
13:37 24.06.2019Тридцать человек эвакуировали из-за пожара из тюменской многоэтажки
13:04 24.06.2019В Югре раскрыто покушение на убийство женщины
12:42 24.06.2019Екатеринбуржец получил срок в Тюмени за продажу похищенного автомобиля