Лучшие добровольные пожарные дружины определили в Тобольске

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Команда Ворогушинского сельского поселения заняла первое место на соревнованиях территориальных добровольных пожарных дружин в Тобольске. Спортивное мероприятие прошло на стадионе "Сибиряк", сообщает МЧС по Тюменской области.

Соревнования состояли из трех этапов: "Пожарная эстафета", "Боевое развертывание" с использованием мотопомпы и теоретического этапа.

Участники на скорость надевали боевую одежду пожарного, преодолевали спортивные снаряды лабиринт, тоннель, забор, прокладывали рукавную линию и на заключительном этапе тушили горючую жидкость с помощью порошкового огнетушителя.

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

В боевом развертывании необходимо было с помощью мотопомпы забрать воду из пожарного водоема, проложить рукавную линию и струей воды из стволов сбить мишени.

Вторыми по итогам соревнований стали добровольцы Санниковского сельского поселения и замкнула тройку призеров команда добровольцев Ушаровского. Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и денежные призы.