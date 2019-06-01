  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер восточный

Лучшие добровольные пожарные дружины определили в Тобольске

Общество, 11:25 24 июня 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Команда Ворогушинского сельского поселения заняла первое место на соревнованиях территориальных добровольных пожарных дружин в Тобольске. Спортивное мероприятие прошло на стадионе "Сибиряк", сообщает МЧС по Тюменской области.

Соревнования состояли из трех этапов: "Пожарная эстафета", "Боевое развертывание" с использованием мотопомпы и теоретического этапа.

Участники на скорость надевали боевую одежду пожарного, преодолевали спортивные снаряды лабиринт, тоннель, забор, прокладывали рукавную линию и на заключительном этапе тушили горючую жидкость с помощью порошкового огнетушителя.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

В боевом развертывании необходимо было с помощью мотопомпы забрать воду из пожарного водоема, проложить рукавную линию и струей воды из стволов сбить мишени.

Вторыми по итогам соревнований стали добровольцы Санниковского сельского поселения и замкнула тройку призеров команда добровольцев Ушаровского. Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и денежные призы.

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 24.06.2019Тюменцев проводили в Президентский полк
12:20 24.06.2019Участники форума "УТРО-2019" защитили проекты
11:58 24.06.2019В последнюю неделю июня в Тюмени пройдут дожди
11:36 24.06.2019Уникальный диагностический аппарат появился в областной больнице в Тобольске