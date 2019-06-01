Двадцать социальных проектов получат поддержку Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте" | Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте"

Двадцать проектов получат финансирование от Запсибкомбанка на реализацию своих социально значимых идей по итогам конкурса "Наш регион". Из них восемь проектов в номинации "Объединяя усилия", 11 проектов по направлению "Развитие и успех" и один проект в номинации "Город для жизни", сообщает пресс-служба Запсибкомбанка.

Среди основных направлений поддержки от банка – популяризация здорового образа жизни, благополучие семей, развитие гражданских инициатив и помощь детям, нуждающимся в особой заботе и внимании.

Так, организаторы проекта "Мамина радость" из Урая разработали программу семейных занятий физической культурой и спортом, а также проведения просветительских мероприятий. Заботе о детях, которым необходим особый подход, посвятили свои проекты участники из с. Ярково и Тюмени.

Развитию спорта и поддержке спортивных мероприятий Запсибкомбанк уделяет особое внимание. Так, в рамках проекта "Я выбираю футбол" организаторы проведут турнир по мини-футболу среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в педагогическом внимании.

Запсибкомбанк стремится участвовать в социальных проектах, направленных на оказание помощи в сфере здравоохранения. Реализация проектов создает основу для развития нравственного и духовного общества. Волонтерский проект "Любовь сильнее болезни" от благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник" создаст для детей, страдающих от онкогематологических заболеваний, более комфортную среду в больничном отделении, организуя их досуг, образовательные и праздничные мероприятия.

Амбициозную задачу поставили перед собой и разработчики проекта "Соседский центр в библиотеке", направленного на создание для горожан Тюмени общественного пространства для реализации различных гражданских инициатив, развития местного самоуправления, а также творческого и профессионального потенциала.

Всего в 2019 году на участие было заявлено 34 проекта из пяти регионов России: Москвы, Тюменской области, Свердловской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. Победителей определило экспертное жюри конкурса.

По словам начальника управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирины Романенко, проведение грантового конкурса "Наш регион" на протяжении многих лет является одним из приоритетных направлений работы банка.

"Благодарим участников за разносторонние общественно полезные идеи, в особенности за стремления повысить качество жизни населения, да и просто помочь людям. Такие идеи покоряют с первых строк, и мы всегда стараемся их поддерживать. Приятно осознавать, что вкладывая в благотворительность, мы создаем надежный фундамент будущему поколению, выражающему свои творческие начала через социальную и общественную деятельность. С нетерпением ждем реализации всех проектов", – отметила она.

Более подробно со списком победителей можно ознакомиться на сайте Благотворительного Фонда развития города Тюмени.