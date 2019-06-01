  • 25 июня 201925.06.2019вторник
  • USD62,9095
    EUR71,5973
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Выставка "Прогулки по белым и черным полям" откроется в областной библиотеке

Общество, 08:51 25 июня 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Книжно-иллюстративную выставку "Прогулки по белым и черным полям", приуроченная к международному Дню шахмат, откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 2 июля, сообщают организаторы.

Она будет полезна вдумчивым и любознательным читателям, которые решили приобщиться к непростой и захватывающей игре или просто расширить свой кругозор. На выставке можно узнать много интересного об истории шахмат и шашек, о правилах, тактике и стратегии игры, познакомится со знаменитыми гроссмейстерами, совершить увлекательное путешествие по черным и белым полям шахматной и шашечной доски.

Выставка будет работать в универсальном читальном зале №2 (3-й этаж) со 2 июля по 29 сентября. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , шахматы , шашки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 25.06.2019Спектакль "Калейдоскоп историй" представят в Доме Машарова
09:35 25.06.2019Песни-былины споют на концерте у ДНК "Строитель"
09:24 25.06.2019Летняя школа для магистрантов откроется в ШПИ
09:13 25.06.2019Выставка "Одесский рассказчик" открылась в институте культуры