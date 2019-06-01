Выставка "Прогулки по белым и черным полям" откроется в областной библиотеке

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Книжно-иллюстративную выставку "Прогулки по белым и черным полям", приуроченная к международному Дню шахмат, откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 2 июля, сообщают организаторы.

Она будет полезна вдумчивым и любознательным читателям, которые решили приобщиться к непростой и захватывающей игре или просто расширить свой кругозор. На выставке можно узнать много интересного об истории шахмат и шашек, о правилах, тактике и стратегии игры, познакомится со знаменитыми гроссмейстерами, совершить увлекательное путешествие по черным и белым полям шахматной и шашечной доски.

Выставка будет работать в универсальном читальном зале №2 (3-й этаж) со 2 июля по 29 сентября. Вход свободный.