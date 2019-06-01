"Конек-горбунок" стремится в Книгу рекордов Гиннесса

| Фото: с сайта Министерства культуры | Фото: с сайта Министерства культуры

Международный проект "Конек-горбунок. Лоскутная сказка" стремится попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая текстильная иллюстрация литературного произведения. Такими планами с корреспондентом "Тюменской линии" поделилась автор проекта Анна Глазунова.

Народный проект "Конек-горбунок. Лоскутная сказка" родился в Тюмени в 2014 году, в год празднования 200-летнего юбилея Петра Ершова.

Идею создания лоскутных панно на тему сказки с энтузиазмом встретили многие российские мастерицы из разных уголков страны. В Тюмень присылали работы умелицы не только со всей России, но и из других стран – Беларуси, Украины, Канады, Латвии, Туркменистана, Израиля, Америки. Проект за короткое время стал международным.

Свои работы прислали 384 участника в возрасте от двух до 87 лет из 79 населенных пунктов, восьми стран мира.

"Конек-горбунок. Лоскутная сказка" включает 251 панно. Его общая длина - 125 метров, экспозиционная – 25.

"Такого большого количества текстильных иллюстраций к литературному произведению в мире нет. Это точно, - утверждает Анна Глазунова. - Я знаю, что в Тюмени есть представитель Книги рекордов Гиннесса. И мы сейчас будем готовить документы, и постараемся решить этот вопрос к к 205 годовщине Петра Ершова, которая будет отмечаться в 2020 году".

Первая выставка панно "Конек-горбунок. Лоскутная сказка" прошла в 2015 году в Тобольске, где жил и похоронен Петр Ершов. Затем она отправилась в долгое путешествие по городам России: Тюмень, Москва, Нижневартовск, Ишим, Нефтеюганск, Иркутск, Курган, Екатеринбург. И везде пользовалась огромным успехом.

В 2016 году часть проекта, 36 квилтов, была представлена в центральной библиотеке Сан-Франциско в Америке.

Борис Олейник