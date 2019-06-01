В День молодежи тюменцев ждут мастер-классы по ушу и грепплингу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы и показательные выступления тренеров по вольной борьбе, тхэквондо, ММА, грепплингу, панкратиону, ушу и айкидо пройдут на площади 400-летия Тюмени 29 июня в рамках празднования Дня молодежи. Работа досуговых площадок начнется в 11 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В этот же день более десяти тюменских фитнес-клубов проведут бесплатные тренировки, рассчитанные на разный возраст и уровень физической подготовки. Приятным сюрпризом для гостей площадки станут розыгрыши подарков и организованные фотозоны.

Арт-пространство "Добровольческое движение Тюмени" проведет презентацию сайта "Волонтеры Тюмени". Горожанам расскажут о проектах "Киберпатруль" и "Безопасное взросление", профилактике наркомании. На сцене пройдет награждение отличившихся волонтеров.

Десятки тюменцев получат знаки отличия ГТО. Кроме того, на Дне молодежи подведут первые итоги проекта #Тюменское лето. Подарки получат ребята, собравшие наибольшее количество жетонов за участие в мероприятиях.

Любителей черлидинга ждет традиционный фестиваль "Черемуха", на котором выступят лучшие спортсмены с зажигательными номерами. А в 16 часов 10 минут начнется концертная программа "Тюмень зажигает звезды".

Параллельно на площади 400-летия Тюмени будет проходить открытый городской фестиваль "Жара", на котором посетителей ждут 7 разнонаправленных площадок: "ЖарЛяндия", "Спорт", "Туризм", Igolka-market, "Своя атмосфера", "Главная сцена" и фудкорт.