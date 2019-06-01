Тридцать человек эвакуировали из-за пожара из тюменской многоэтажки

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

30 человек эвакуировали из многоэтажного дома на ул. Червишевский тракт в Тюмени 23 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

"Вызов поступил огнеборцам в 19 часов 22 минуты. Загорелся мусор в подъезде восьмиэтажного дома на улице Червишевский тракт. Возгорание произошло на третьем этаже. Огонь закоптил стены", — сообщил Сергей Юсько.

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек, в том числе девять детей.

Огнеборцы прибыли на место в 19 часов 28 минут. Ликвидировали пламя в 19 часов 39 минут. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова