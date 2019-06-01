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Минобрнауки России запустило специальное приложение для абитуриентов

Общество, 17:05 24 июня 2019

"Поступай правильно" во ВКонтакте | Фото: "Поступай правильно" во ВКонтакте

Обновленную версию мобильного приложения и веб-портала для абитуриентов "Поступай правильно" запустило Министерство науки и высшего образования РФ в рамках приемной кампании, сообщает пресс-служба министерства.

В новой версии создан персонифицированный личный кабинет, который позволит адаптировать контент портала в соответствии с запросами пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных и баллов ЕГЭ.

Существенно доработан раздел "Календарь абитуриента", который позволит абитуриентам не пропустить важные события в ходе приемной кампании в вузах. Благодаря подписке на сайты учебных заведений пользователь сможет настроить напоминания, осуществлять поиск по событиям, а также своевременно получать push-уведомления.

Новый раздел "Инфоблок" содержит необходимую информацию о подготовке к сдаче ЕГЭ, процессе поступления, выборе будущей профессии и многое другое. Так, на портале размещены статьи об особенностях поступления в текущем учебном году на востребованные для абитуриентов тематики.

Обновленная версия предлагает пользователям сопутствующие поступлению ассистенты: "Калькулятор ЕГЭ" и "Навигатор поступления", который в доступной форме предоставит абитуриенту и его родителям правильный алгоритм действий и тайминг.

Подробнее с информацией и интерфейсом можно ознакомиться в лонгриде в официальном паблике Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте".

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# абитуриенты , вуз , министерство образования и науки РФ , поступление

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