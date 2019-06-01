Робототехники из Тюменской области привезли награды со всероссийской олимпиады

| Фото: пресс-служба Университета Иннополис | Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Захар Кадолов и Семён Паленков из Тюменской области завоевали первое место в категории "Интеллектуальные беспилотные автомобили" на соревнованиях Innopolis Open, которые состоялись параллельно со Всероссийской робототехнической олимпиадой, завершившейся в Университете Иннополис.

За медали самой олимпиады боролись 537 участников из 54 регионов страны. Среди победителей и призеров будет сформирована сборная России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Отметим, что среди ребят из Тюменской области третье место в основной категории соревнований в младшей возрастной группе занял Максим Бочинин, а Валерий Рагулин и Дмитрий Шилин взяли бронзу среди старших участников, Роберт Ильясов и Сергей Токарев стали вторыми в дисциплине "Футбол роботов".

Директор по довузовскому образованию Университета Иннополис Алексей Хабибуллин отметил, что ребята показали такой уровень подготовки, который позволит конкурировать за победу и на международном этапе.

"Большое разнообразие конструкций и алгоритмов, примененных при решении задач, вдохновляет. У призеров и победителей теперь впереди подготовка перед международными соревнованиями. А мы со своей стороны будем максимально поддерживать их и надеяться на будущие победы", - отметил он.

Всероссийская робототехническая олимпиада включает пять категорий: "Мобильные интеллектуальные робототехнические системы", "Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы", "Футбол роботов", "Основная" и "Творческая" по трем возрастным группам.

Параллельно с олимпиадой впервые прошли соревнования Innopolis Open по пяти другим категориям: "Интеллектуальные беспилотные автомобили", "Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты", "Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты", "Проекты интеллектуальных робототехнических систем", "Соревнования по робототехнике продвинутого уровня".