В Тюменской области ликвидировано более ста лесных пожаров

| Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны | Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны

109 лесных пожаров ликвидировано с начала пожароопасного сезона в Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В тушении лесных пожаров были задействованы 956 сотрудников Тюменской авиабазы и предприятия "Тюменьлес", 199 сотрудников десантно-пожарной службы, 89 сотрудников МЧС по Тюменской области, 14 сотрудников военного лесничества и 14 работников организаций, арендующих лесные участки.

Всего на тушении было задействовано 354 единицы техники Тюменской авиабазы, 28 единиц ГУ МЧС России по Тюменской области, девять единиц техники, предоставленной местным населением, четыре единицы техники военного лесничества, 14 единиц техники арендаторов лесных участков.

В регионе не допущено чрезвычайных ситуаций, объекты экономики и населенные пункты не пострадали.

В июне класс пожарной опасности снижен. С начала месяца ликвидировано четыре лесных пожара: два в Уватском районе, один в Бердюжском и один в Тюменском. Оперативность тушения составила 90 %.

94,4% лесных пожаров возникли в результате деятельности человека. 62% лесных пожаров произошли по вине человека.​ 32,4% возникли по причине перехода огня с не лесных территорий – также результат человеческой деятельности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан оштрафовали более чем на 1 млн рублей. Всего в лесах проведено более 3 тыс. патрулирований. Составлено 197 протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. За посещение лесов в период действия особого противопожарного режима составлен 71 протокол об административном правонарушении. Вынесено штрафов на сумму 59 тыс. руб.

С начала пожароопасного периода ежедневно проводится от 20 до 60 рейдов в зависимости от класса пожарной опасности. Патрулирование лесов продолжается. В регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы не только на землях лесного фонда, но и на дачных и приусадебных участках.

В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, 112, 32-41-71, 62-42-23.