Председателем тренерского совета СБР избран югорчанин Евгений Редькин
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Олимпийский чемпион и главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин решением правления Союза биатлонистов России сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета.
За югорчанина проголосовало большинство, сообщает пресс-служба СБР.
Евгений Редькин в период с 2012 по 2016 годы возглавлял департамент физической культуры и спорта ХМАО, а в сезоне 2018-2019 возглавил биатлонную сборную команду округа.