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Председателем тренерского совета СБР избран югорчанин Евгений Редькин

Спорт, 11:14 25 июня 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Олимпийский чемпион и главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин решением правления Союза биатлонистов России сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета.

За югорчанина проголосовало большинство, сообщает пресс-служба СБР.

Евгений Редькин в период с 2012 по 2016 годы возглавлял департамент физической культуры и спорта ХМАО, а в сезоне 2018-2019 возглавил биатлонную сборную команду округа.

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# биатлон , Евгений Редькин , Союз биатлонистов России

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