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Жительница Ишима при продаже газплиты лишилась крупной суммы денег

Происшествия, 13:04 25 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 80 тыс. рублей лишилась жительница Ишима. Женщина продавала газовую плиту через сайт объявлений и доверилась мошеннику, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию города обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже газовой плиты. Вскоре ей позвонил неизвестный с предложением перевести предоплату за товар.

Для этого попросил реквизиты банковской карты продавца. Женщина назвала незнакомцу номер карты и пришедший в сообщении пин-код. Звонок завершился, а вскоре потерпевшая получила уведомление о снятии около 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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# Ишим , мошенничество , полиция , уголовное дело

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