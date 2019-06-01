Жительница Ишима при продаже газплиты лишилась крупной суммы денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 80 тыс. рублей лишилась жительница Ишима. Женщина продавала газовую плиту через сайт объявлений и доверилась мошеннику, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию города обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже газовой плиты. Вскоре ей позвонил неизвестный с предложением перевести предоплату за товар.

Для этого попросил реквизиты банковской карты продавца. Женщина назвала незнакомцу номер карты и пришедший в сообщении пин-код. Звонок завершился, а вскоре потерпевшая получила уведомление о снятии около 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.