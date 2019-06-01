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Три тюменские белки поменяли прописку

Общество, 14:21 25 июня 2019

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Три тюменские белки из сквера Немцова будут жить в зоопарке, расположенном в сосновом бору на 27 км Ялуторовского тракта, сообщает администрация Тюмени.

Переселение белок прошло утром 25 июня. Специалисты подрядной организации АО "ТОДЭП", которые все эти годы опекали зверьков, посадили их в переносные клетки, насыпали в дорогу фундука и перевезли на новое место жительства.

Трех самцов подселят к дружной беличьей семье, в которой живут еще и бурундуки.

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

В сквере им. Немцова животные прожили с 2011 года, за это время они пережили разорение вандалами, а "заботливые" прохожие иногда перекармливали белок до обмороков, так что им требовалась экстренная ветеринарная помощь. В последнее время пушистых зверьков атаковали мыши, облюбовавшие беличью столовую.

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# белки , зоопарк

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