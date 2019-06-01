Тюменцы пожаловались главе города на опасные батуты и стихийную торговлю

| Фото: "Тюмень наш дом" | Фото: "Тюмень наш дом"

13 человек обратились с вопросами к главе Тюмени Руслану Кухаруку и прокурору города Эдуарду Гиматову на личном приеме 24 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тюменцы жаловались на несанкционированную торговлю, рассказывали о проблемах транспортной и дорожной инфраструктуры, а также говорили о расселении из ветхого и аварийного жилья.

Вопрос о необходимости строительства тротуара на ул. Ивана Словцова в связи с открытием новой школы № 63 подняла жительница областного центра Ирина Михайловна.

Заместитель главы города Павел Перевалов пояснил, что в Восточном-2 инфраструктура начала формироваться недавно. Часть тротуаров сделана застройщиком, но есть небольшие территории, где необходимо восстановить дорожки.

В качестве временного варианта выполнялось устройство тротуара из фрезерованного асфальтобетона. Параллельно специалисты разрабатывали проектную документацию полноценного тротуара с уличным освещением. Руслан Кухарук дал поручение закончить работу к 1 сентября.

О строительстве надземного пешеходного перехода в районе остановки "Восточный-2" в ЖК "Малахово" говорила и Алена Федоровна.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов рассказал, что уже заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации. Также Игорь Фролов пообещал взять на дополнительный контроль работу светофора, поскольку заявитель пожаловалась, что он часто ломается.

На несанкционированную торговлю и самовольную установку надувных батутов в парке Затюменский указала тюменка Светлана Александровна. Ее волнует, что аттракционы могут быть опасны, а их устанавливают на газонах, и конструкции портят благоустройство парка.

| Фото: "Тюмень наш дом" | Фото: "Тюмень наш дом"

Глава города отметил, что такие обращения поступают довольно часто, тюменцы также говорят о стихийной торговле на этой территории.

Руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау сказал, что каждый день специалисты фиксируют нарушения и выписывают штрафы. Однако владельцы аттракционов, оплатив штраф, снова приезжают в парк.

Он также подтвердил, что все батуты размещаются незаконно, и, чтобы избежать наказания, в роли контролеров работают подростки. С начала летнего сезона 2019 года составлено четыре протокола об административных правонарушениях, виновные привлечены к административной ответственности. Данный вопрос взят на дополнительный контроль прокурором города.

Ольга Загвязинская предложила подключить общественников и фиксировать нарушения, направляя специалистам данные о владельцах объектов.

Анатолий Павлович в рамках личного приема задал вопрос по устройству дополнительной полосы движения, остановочного пункта и светофорного объекта вызывного действия по автомобильной дороге ул. Магистральной на пересечении с ул. Клубничной, а также обустройства остановочного пункта.

| Фото: "Тюмень наш дом" | Фото: "Тюмень наш дом"

"Жители поднимают вопросы, которые требуют рассмотрения несколькими структурами и комплексного подхода. Один из них – размещение надувных батутов, которые устанавливают преимущественно незаконно. По итогам приема будут разработаны комплексы мероприятий, которые позволят решить проблему с участием всех заинтересованных лиц", – отметил Руслан Кухарук.