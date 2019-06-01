ЦИК откроет пять тысяч цифровых участков к выборам в 2021 году

| Фото: ЦИК РФ | Фото: ЦИК РФ

О проведении экспериментов по созданию цифровых избирательных участков и организации дистанционного электронного голосования рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

- Законопроекты о проведении экспериментов по созданию цифровых избирательных участков и организации дистанционного электронного голосования одобрены парламентом и подписаны президентом. Как шла работа над законопроектами, были ли сомнения у депутатов или экспертного сообщества в возможности реализовать эти новации на практике?

- Благодаря комитету Госдумы по контролю и регламенту работа над законопроектами велась активно и профессионально. Новеллы избирательного законодательства широко обсуждались в экспертной среде. От региональных органов законодательной и исполнительной власти были получены положительные отзывы. Все замечания и предложения были учтены в итоговой редакции законопроектов. ЦИК России также провела большую работу в подготовке нормативно-правовой базы экспериментов.

Теперь, когда законы подписаны президентом, нам предстоит серьезная работа по их реализации. Чтобы в единый день голосования 8 сентября у избирателя появились более широкие возможности реализовать свое конституционное право, и чтобы его голос был учтен.

Работа в этом направлении ведется давно, с запуска механизма "Мобильный избиратель", и ведется довольно успешно, если учесть, что с 2017 года на него не поступило ни одной жалобы, а количество поданных заявлений исчисляется миллионами.

На мой взгляд, Москва обладает всеми необходимыми техническими и организационными возможностями для полномасштабной реализации запланированных проектов.

- Центризбирком предлагает цифровые избирательные участки пока в качестве эксперимента. А в чем принципиальное значение этой новеллы для избирателя? Каковы дальнейшие шаги по развитию этого проекта?

- Оба эксперимента очень важны для дальнейшего развития избирательного процесса в России. То, что мы делаем сегодня, мы делаем с нуля, ничего подобного в мире нет.

Цифровые избирательные участки – это очередной шаг в развитии механизма "Мобильный избиратель". В порядке эксперимента цифровые участки будут созданы в Москве, их будет 30, на них смогут проголосовать жители тех регионов, где 8 сентября 2019 года пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Таких регионов – 20.

Цифровой избирательный участок – это обычный участок с комиссией, наблюдателями и избирателями, пришедшими проголосовать. Его основной технологический элемент – терминал для голосования. Устройство для голосования предъявит человеку бюллетень по тем выборам, где он обладает активным избирательным правом.

Мне представляется, что такая свобода будет воспринята людьми позитивно. Если не возникнет серьезных нареканий к работе цифровых участков, то уже к 2021 году таких участков будет около 5 тыс. по всей стране. Голосование будет максимально открытым, а основной задачей станет предоставление избирателю возможности воспользоваться своим активным избирательным правом вне зависимости от места его нахождения.

- Как будет проходить учет поданного голоса в регионе, если голосовать избиратель будет в Москве?

- Схема аналогична работе механизма "Мобильный избиратель" с той лишь разницей, что подача заявления осуществляется только через портал "Госуслуги". После подачи и проверки заявления гражданин будет включен в список избирателей на цифровом избирательном участке и исключен из списка по месту жительства. Таким образом возможности двойного голосования не существует. Это важный аспект, отличающий нашу технологию от того, что применяется в других странах.

Процедура голосования проста. В день голосования гражданин приходит на выбранный им цифровой участок и предъявляет паспорт. После проверки ему выдается карточка доступа к терминалу для голосования, в котором сформирован электронный бюллетень. Сегодня есть техническая возможность содержать в памяти устройства до 3 тыс. видов бюллетеней. Этого количества вполне достаточно для проведения различных избирательных кампаний, которые проходят в стране.

По истечении времени голосования данные о результатах голосования на цифровом участке будут распечатаны. Они будут включать информацию о числе избирателей в списке, числе электронных бюллетеней, числе проголосовавших и распределении голосов по кандидатам. Затем данные о голосовании со всех 30 цифровых участков Москвы будут направлены по каналам ГАС "Выборы" в соответствующие избирательные комиссии, определяющие результаты выборов, для приобщения к итоговым протоколам.

- Второй эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования пройдет только для жителей Москвы?

- Этот эксперимент – предложение Москвы. Технически он более сложен, чем цифровые участки, но Москва обладает всеми ресурсами для его реализации. Он так же очень важен для страны в целом: мы получим опыт для последующего детального анализа.

Многие считают эту новеллу очень удобной. Особенно для тех граждан, которые в силу некоторых физических ограничений не могут проголосовать на участке. Этот эксперимент также запланирован на 8 сентября 2019 года.

Москва определила три одномандатных избирательных округа, которые будут участвовать в эксперименте. Избиратели, приписанные к данным округам, 8 сентября 2019 года смогут проголосовать без личного присутствия на участке, дистанционно.

При этом избиратель может выбрать, пойдет ли он на избирательный участок или проголосует дистанционно. Единственное условие для получения возможности проголосовать в электронном виде – наличие подтвержденной учетной записи на портале MOS.RU. Избирателю необходимо заранее подать заявление о дистанционном голосовании через московский портал "Госуслуг" и в день выборов зайти в личный кабинет, пройти процедуру идентификации через смс-код, получить доступ к электронному бюллетеню и сделать свой выбор. Система автоматически учтет голос избирателя.

Хочу обратить внимание, что это не замена существующего механизма голосования, а еще одна возможная форма, которую москвичи могут при желании использовать.

- Передача голосов через электронные сети, дистанционно вызывает опасения с точки зрения обеспечения информационной безопасности? Какие решения предприняты в этом направлении?

- Что касается цифровых избирательных участков, то установленное оборудование никак не связано с внешними сетями. Попасть в систему по каким-либо каналам информации и связи и воздействовать на нее невозможно. Итоги голосования на цифровых избирательных участках передаются по каналам системы ГАС "Выборы".

В электронном же голосовании голос учитывается в анонимном, зашифрованном виде по технологии блокчейн. Технологическое сопровождение проекта полностью ориентировано на российских производителей, отечественные программные средства и разработки.

В участковой комиссии, в полномочия которой входит обработка сводных данных по электронному голосованию, после окончания голосования с помощью специального ключа доступа будет произведена расшифровка электронных данных и сформирован протокол.

Что касается опасений по поводу обеспечения информационной безопасности и тайны голосования, они имеют право на жизнь. Мосгоризбирком и разработчики внимательно анализируют все экспертные оценки и обязательно учитывают их в работе.

Москва объявила конкурс по взлому системы, которая формируется для реализации этого эксперимента. Очень важно, что этот процесс идет открыто, публично. Уже в июле будут предложены реальные варианты системы, их можно будет протестировать.

Кроме того, и эксперимент по цифровым участкам, и дистанционное электронное голосование предусматривают возможность ручного пересчета голосов в случае возникновения обоснованных жалоб.

- Как жителю Липецка или Курска узнать, где он сможет проголосовать на своих выборах в Москве, как ему найти свой цифровой участок?

- В единый день голосования будет работать Информационный центр ЦИК России, который будет оказывать поддержку по всем вопросам. И комиссии в регионах будут вести постоянную работу по информированию избирателей о том, где они смогут проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве.

- Как Вы считаете, эксперименты будут носить единичный характер или войдут в избирательную практику?

- По результатам экспериментов ЦИК России проведет серьезный анализ полученных данных и выявит степень заинтересованности избирателей России в этих цифровых проектах, определит проблемные моменты и детально проработает технологические вопросы их реализации. Важно, что эти эксперименты проводятся вместе. Они чем-то похожи друг на друга, и, возможно, что "выживет" из них только один, время покажет. Возможно, оба будут востребованы.

Мы пытаемся реализовать механизмы, удобные для человека, которым граждане будут доверять. Как в случае с "Мобильным избирателем", на который не поступало жалоб. Этот механизм абсолютно защищен.

Но не следует забывать, что это все-таки эксперименты. Когда мы внедряли "Мобильный избиратель" в 2017 году, было подано более 200 000 заявлений, на выборах Президента России таких заявлений было уже более 5 миллионов. Для того чтобы люди начали пользоваться каким-либо новым инструментом, они должны понять, как им пользоваться и насколько это удобно. Сейчас мы не ставим перед собой никаких задач по числу участвующих в экспериментах избирателей. Нам важно отработать механизмы, гарантирующие защиту от всех возможных фальсификаций. Мы очень осторожны и аккуратны. Но если нам удастся реализовать задуманное, это будет лучшее из всего, что существует сегодня в электоральной практике.