Виртуальные концертные залы откроются в Тюмени и Ишиме

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Почти два миллиона рублей будут перенаправлены на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и Ишиме в рамках национального проекта "Культура". Такое распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, весной текущего года Тюменская область вошла в перечень победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на получение межбюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов.

На выделенные средства будут обустроены виртуальные концертные залы в тюменском Центре культуры и искусств "Современник" и в Ишимском городском культурном центре.

"Всероссийский виртуальный концертный зал" – знаковый проект Минкультуры, который помогает формировать открытое культурное пространство по всей стране. Благодаря его реализации лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители в самых удаленных уголках России.

Учреждения культуры региона развивают новые форматы работы с использованием цифровых технологий. Только в прошлом году состоялось 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей из тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска. Музеями представлено 15 виртуальных выставочных проектов, а все библиотеки области подключены к Федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека".

Напомним, для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

"К старту национальных проектов Тюменская область уже наработала определенный опыт и имеет достаточно сильные позиции. Мы максимально включились в национальные проекты в 2018 году и используем их потенциал для сохранения высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. Все национальные проекты тесно переплетены друг с другом. Отдача от них должна быть не в отдельных отраслевых достижениях, а иметь кумулятивный эффект", - считает губернатор Александр Моор.