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Многодетным матерям Аромашевского района окажут помощь

Общество, 13:15 26 июня 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Три многодетные матери обратились за помощью во время приема граждан в деревне Кармацкая. Его организовали секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава Аромашевского муниципального района Игорь Власов, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

У молодой семьи из деревни четыре несовершеннолетних ребенка. Родители работают, ведут домашнее хозяйство: разводят птицу, свиней, на огороде выращивают все необходимые овощи. В настоящее время глава семейства делает пристрой к дому. На прием семья обратилась за оказанием материальной помощи, чтобы пробурить скважину на личном участке.

Еще одна семья с несовершеннолетними детьми обратилась за материальной поддержкой для приобретения холодильника. В этом году семья ожидает рождение еще одного ребенка. Глава семьи работает учителем в школе, его жена занимается воспитанием детей. Они также ведут личное подсобное хозяйство.

Еще одна обратившаяся — пенсионер, ветеран труда, награжденная медалью "Мать-героиня" за воспитание девяти детей. Женщина занимается личным подсобным хозяйством: разводит птицу, выращивает овощи. Пришла на прием с просьбой помочь с подведением воды в дом.

"Каждой обратившейся семье будет оказана материальная помощь, — заверил Андрей Артюхов. — Семьи зарекомендовали себя с положительной стороны, родители ответственно подходят к воспитанию детей. Таким надо помогать".

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# многодетные семьи , поддержка , ТРО партии Единая Россия

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