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Тюменца отправили в колонию за смертельное ДТП

Происшествия, 13:48 26 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в смертельной аварии, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2019 года 25-летний молодой человек после употребления спиртного в ночном клубе сел за руль Mercedes-Benz. Двигаясь по второстепенной дороге по ул. Советской, он на нерегулируемом перекрестке улиц Советской-Профсоюзной не уступил дорогу ВАЗ 2111, который ехал по главной дороге. В результате столкновения водитель ВАЗ погиб на месте. Пассажирка ВАЗ получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 10 месяцев лишил его водительских прав.

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# ДТП , суд

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