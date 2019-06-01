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Ремонт коммунальных сетей полным ходом идет в Тобольске

Общество, 17:49 27 июня 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения проводит в Тобольске компания "СУЭНКО", сообщает городская администрация.

Ремонтные работы начались сразу после окончания отопительного периода. Специалистами были проведены гидравлическое испытания трубопроводов тепловой сети. Все выявленные повреждения устранены, горячее водоснабжение многоквартирных домов восстановлено в соответствии с планом – до 31 мая.

Сейчас ведутся работы на участке тепловой сети протяженностью 900 метров во втором мкр. Всего в 2019 году будет восстановлено 1,5 км теплоизоляции, заменено порядка 4 км трубопроводов. Специалисты проведут ремонт и замену оборудования в 25 газовых котельных, трех насосных станциях и трех центральных тепловых пунктах.

Для бесперебойного снабжения питьевой водой будет выполнен ремонт более 850 метров водопровода, в том числе в п. Ершовка и в учебной зоне ул. Юбилейная. В п. Бекерево подготовят к дальнейшей работе оборудование станций водоочистки.

Планируется заменить 990 метров трубопроводов ветхих сетей водоотведения. Специалисты отремонтируют коллектор самотечной канализации по магистрали М-1 вдоль 12 мкр, самотечную дворовую канализацию по пер. Рощинский в районе школы-интерната № 1, заменят оборудование в канализационной насосной станции №17. На сегодняшний день закончен капитальный ремонт самотечной дворовой канализации в 7а мкр.

Ремонтные работы по сетям водоснабжения и водоотведения будут завершены в октябре 2019 года. Все работы по подготовке тепловых сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций завершатся к сентябрю 2019 года.

Готовность тепловых сетей и котельных к отопительному сезону проверит специальная комиссия, назначенная администрацией Тобольска.

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# капитальный ремонт , СУЭНКО , Тобольск

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