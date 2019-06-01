Портативный преобразователь энергии представит школьник из Тюменской области в "Сириусе"

| Фото: участника программы "Большие вызовы" | Фото: участника программы "Большие вызовы"

Антон Вундер из Абатской школы № 2 и Илья Султанов из гимназии № 49 Тюмени представят свои проекты в направлении современной энергетики на научно-технологической программе "Большие вызовы" в Образовательном центре "Сириус" в Сочи с 1 по 24 июля.

Проектом "Разработка портативного устройства для преобразования энергии", который обеспечил победу в региональном этапе конкурса и выход в финал с приглашением в центр "Сириус" в Сочи, десятиклассник из села Абатского занимается полгода.

"Я создаю прибор, который может накапливать и преобразовывать энергию движения человека в электрическую. Люди много двигаются, ходят, ездят на велосипедах. Думаю, устройство, которое даст возможность еще и заряжать телефон, портативную колонку, любой гаджет, будет многим полезно. Оно сделано на основе электродинамического генератора и крепится к ноге с помощью ремней. Сейчас устройство не очень компактно и весит около килограмма", - рассказал автор.

| Фото: участника программы "Большие вызовы" | Фото: участника программы "Большие вызовы"

Свой проект Антон дорабатывает, чтобы уменьшить устройство и сделать его более легким, заменив использованные подручные средства более современными композитными материалами. Некоторые элементы, в том числе корпус, можно напечатать на 3D принтере, чтобы обеспечить полную влаго- и пылезащиту. "Для меня это пока прототип, хотя преобразователь проверен и работает. За три-четыре часа интенсивной ходьбы оно накапливает количество энергии, достаточное для зарядки телефона – в среднем это пять тысяч миллиампер-часов", - поделился юноша.

В рамках образовательной смены "Большие вызовы" в Сочи Антон будет заниматься другим проектом – созданием интеллектуального накопителя.

Напомним, от Тюменской области 12 школьников представят свои работы по результатам отбора в "Больших вызовах" в 8 из 12 актуальных направлений конкурса.

В направлении "Нанотехнологии" свои проекты к финальной защите представят Александр Банков и Дарья Учанова из областной физико-математической школы, их товарищи по школе Савелий Кауртаев и Владимир Редченко будут работать в направлении "Новые материалы".

Еще двое ребят вышли в финал в направлении "Освоение Арктики и мирового океана" - это Юлия Кирьянова из тобольской школы № 9 и Данил Тимергалиев из тюменской гимназии № 49.

В направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" выступит Константин Курносов из школы № 12 Тобольска, "Нейротехнологии и природоподобные технологии" - Анна Леконцева из гимназии № 21 Тюмени. В направлении "Когнитивные исследования" проект представит Эльмира Набиева из тюменской школы № 88, а Иван Рязанцев из гимназии № 16 города Тюмени - в направлении "Генетика, персонализированная и прогностическая медицина".

Ирина Кургузова