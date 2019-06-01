Пассажир с помощью телефона украл деньги со счета жителя Вагайского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Вагайского района дал попутчику мобильный телефон и остался без денег. Пассажир воспользовался мобильным банком и перевел с карты потерпевшего 7 тыс. 500 рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили сотрудники полиции, выезжая из Тобольска, мужчина на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск взял двоих попутчиков, стоявших под дождем. Один из мужчин попросили водителя довезти их до ближайшей остановки.

Во время поездки один пассажир попросил у водителя мобильный телефон. Взяв смартфон, 19-летний житель Югры с помощью услуги мобильный банк перевел деньги с карты водителя. Удалив смс о снятии средств, злоумышленник вернул телефон.

То, что молодой человек долго находился с его телефоном, вызвало у водителя подозрения. Проверив баланс банковского счета, он убедился, что у него пропали 7 тыс. 500 рублей. Мужчина сразу обратился в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника.

Задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.