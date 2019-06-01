Китайские cтуденты побывали в природном парке "Оленьи ручьи"

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Занятия по страноведению, речевому этикету и музыке посетят студенты из Байчэнского педагогического института Китая, принимающие участие в третьей Летней школе в Уральском государственном педагогическом университете. Школа проходит в рамках культурно-образовательной программы "Учить и учиться по-русски", сообщает Свердловское областное отделение Русского географического общества.

Цель программы — развитие межкультурного диалога и укрепление взаимопонимания между народами, популяризация русской культуры как важного элемента мировой цивилизации, продвижение программ изучения русского языка и образования на русском языке за рубежом.

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Ректор УрГПУ и председатель Свердловского областного отделения РГО Светлана Минюрова сообщила, что несколько групп преподавателей и студентов из КНР уже побывали в университете. Студенты УрГПУ также были в университетах Китая.

"Для нас это важно и интересно, потому что самое большое богатство человека — знать как можно больше стран и культур. Вы начинаете знакомство с Россией с Урала, который стоит на границе Европы и Азии и является опорой нашей страны. В Екатеринбурге всего полтора миллиона жителей, это немного по сравнению с китайскими городами. Но у нас замечательные музеи, театры, парки, и я уверена, что каждый из вас найдет уголок, который вам запомнится, и вы сможете рассказать дома, что такое Россия. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно, вам было интересно, и чтобы вы приехали в Россию еще", - обратилась ректор к гостям.

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Для китайской группы в первые дни школы организовали экскурсию в природный парк "Оленьи ручьи". Юноши и девушки прошли тропу длиною в шесть километров. Китайские коллеги отметили, что многие растения похожи на те, что растут в Китае. Как заметили участники программы, видимо, сказывается общность климатических зон — уральской и провинции Цзилинь и города Байчэн, откуда и приехали ребята с преподавателями.

"Понравилось в парке то, что природа сохранена в максимально естественном виде с минимальным вмешательством человека. Видно, что среди россиян сохраняется уважительное отношение к природе, - отметила куратор группы китайских студентов Чжао Минь. - Порадовало, что встречающиеся по пути российские туристы с интересом и вежливостью встречают иностранных гостей. Наибольший эффект произвела "Стоянка древнего человека" и небольшая статуя ангела, у которой все хотели сфотографироваться на удачу".

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Преподаватели из Китая Лю Сяоюй и Хао Ва рассказали, что пеший туризм распространен в Китае и является обычной практикой семейного и дружеского отдыха. Единственное, что доставило некоторые неудобства гостям — комары.

Летняя школа продлится до 27 июня. В завершение, "летние школьники" из КНР получат сертификаты. Возможно, кто-то из них вернется в Россию и на Урал для продолжения обучения.