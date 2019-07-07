Двести сорок девять лет назад русские войска выиграли Чесменское сражение

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7 июля произошло крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов, предопределившее поражение Османской империи.

После начала войны Россия решила отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, чтобы отвлечь внимание турок от действий на Черном море. В 1769 году из Кронштадта в Средиземное море были направлены две эскадры адмирала Григория Спиридова и контр-адмирала Джона Эльфинстона. Все морские и десантные силы в Средиземном море возглавлял граф Алексей Орлов.

В конце июня 1770 года объединенная русская эскадра обнаружила турецкий флот на рейде Чесменской бухты.

Русские флотоводцы намеревались вступить в ближний бой с возможными абордажными схватками. Было понятно, что долгой пушечной дуэли на больших дистанциях им не выдержать – настолько велико было преимущество неприятеля.

Турки напротив, были расположены встретить балтийскую эскадру правильным орудийным боем и, в случае неудачи, отойти в Чесменскую бухту под прикрытие многочисленной береговой артиллерии.

5 июля 1770 года русские корабли атаковали южную оконечность вражеского строя. Начало столкновения было неудачным для русских моряков из-за того, что головные корабли не смогли синхронно выполнить маневр сближения, разрушив боевой порядок. Однако адмирал Спиридов смело бросил свой флагман "Св. Ефстафий" против "Реал Мустафы" - турецкого флагмана. Пока "Ефстафий" прорывался на "пистолетную дистанцию", на нем начался пожар от многочисленных попаданий. Но остановить движение корабля было невозможно. Два корабля сцепились бортами, начался абордаж. Огонь перекинулся на "Реал Мустафу" и через некоторое время оба корабля взорвались. Деморализованные турки отошли в Чесменскую бухту.

5 июля балтийская эскадра обстреливала бухту. При этом, были подготовлены 4 брандера (специальные суда, которые использовались для диверсий) из малых судов. Вечером 6 июля бомбардирский корабль гром встал на рейде бухты и завязал перестрелку с турками. Его поддержали линейные корабли "Европа" и "Ростислав". Стрельба должна была иметь психологический характер и отвлечь турок внимание турок от брандеров. Брандер под командованием лейтенанта Ильина успешно достиг расположения турецкого флота и поджег линейный корабль. Взрыв порохового погреба на корабле произвел гигантские разрушения: горящие обломки летели в другие корабли, разнося огонь. В завершение боя русские были вынуждены прекратить стрельбу и заниматься спасением выживших турок.

К утру 7 июля все было кончено.

Османская империя разом лишилась большей части флота. Эта блестящая победа стала настоящей школой русского морского боя, мощь которого еще предстояло узнать. В память об этой битве для русских моряков была отчеканена памятная медаль, на которой изображалась одна из сцен гибели турецкого флота. Кроме места и даты битвы на медали было всего одно слово – "Былъ", имелось в виду "был турецкий флот, а нет теперь".

При подготовке материала использована информация Российского военно-исторического общества и Минобороны России