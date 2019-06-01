На Ямале гость до смерти избил хозяина квартиры

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Мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, осудят в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В апреле 2019 года в пос. Тазовский пьяный 22-летний местный житель поссорился с хозяином квартиры. Он избил 45-летнего потерпевшего, который скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.