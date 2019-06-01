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Определена пятерка малых городов России, популярных у туристов

Общество, 16:43 27 июня 2019

https://vk.com/tvil_ru | Фото: https://vk.com/tvil_ru

Осташков в Тверской области, Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области и Горно-Алтайск входят в пятерку самых популярных малых городов для отдыха самостоятельных туристов, путешествующих в июле и августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.

Как правило, путешественники бронируют летний отдых в малых городах на период от трех дней в Крыму до семи дней в Карелии и тратят на аренду гостевого жилья от двух тысяч рублей в сутки в Горном Алтае до пяти тысяч рублей в сутки на Селигере.

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# города , отдых , туристы

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