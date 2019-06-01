Тюменца осудят за убийство двадцатилетней давности

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Участника организованной преступной группы, обвиняемого в заказном убийстве, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июле 1998 года жительница Тюмени решила убить бывшего супруга, с которым она жила в одной квартире. Для этого женщина обратилась к своей сестре, чтобы та помогла ей найти исполнителей убийства. Женщина обратились к ранее судимому знакомому, который согласился за 6 тыс. долларов решить проблему. Для этого мужчина организовал преступную группу, в которую привлек двух своих знакомых, в числе которых был 41-летний обвиняемый.

Мужчины организовали наблюдение за передвижением жертвы, выяснив распорядок его дня, круг его общения и адрес проживания. Члены преступной группы привлекли к совершению преступления сестру заказчицы, которая должна была уговорить бывшего родственника проводить ее до автобусной остановки. Роль исполнителей убийства была отведена 41-летнему обвиняемому и его знакомому.

7 августа 1998 года на улице Новоселов двое злоумышленников зарезали потерпевшего. Он скончался на месте, исполнители скрылись с места преступления.

Уголовное дело в отношении 41-летнего обвиняемого направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Остальные участники организованной преступной группы отбывают наказание в местах лишения свободы.